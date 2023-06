Ostrzeżenie dla Małopolskiego 03.06.2023 12:08, Przymrozki/1

Ostrzeżenie RSO: PRZYMROZKI/1

Obowiązuje od: 03.06.2023 12:08 do: 04.06.2023 05:30

MGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 małopolskie (2 powiaty) od 01:00/04.06 do 05:30/04.06.2023 temp. min 2 st., przy gruncie -2 st. Dotyczy powiatów: nowotarski i tatrzański.

RSO - co to jest?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.