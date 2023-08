Ostrzeżenie dla Małopolskiego 01.08.2023 14:33, Gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Ostrzeżenie RSO: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY/1

Obowiązuje od: 01.08.2023 14:33 do: 02.08.2023 12:00

IMGW ostrzega: Gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Ważność: od godz. 18:00 dnia 01.08.2023 do godz. 12:00 dnia 02.08.2023

Obszar: zlewnie Uszwicy, Popradu, Kamienicy, Łubinki, Dunajca poniżej zb. Czchów, Ropy (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu (także burzowych), przewiduje się wzrosty poziomu wody, lokalnie na mniejszych ciekach gwałtowne. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Czym jest RSO?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.