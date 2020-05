Ostry cień mgły - Andrzej Duda tłumaczy, co miał na myśli

Ostry cień mgły spędzał sen z powiek internautom, a wokół wykonania prezydenta Andrzeja Dudy jego wersji #Hot16Challenge zrobiło się bardzo głośno w mediach społecznościowych i nie tylko. "Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły" zaczyna swoją "szesnastkę" Andrzej Duda. Co autor miał na myśli? Teraz już wszystko jasne.

Ostry cień mgły. Andrzej Duda tłumaczy swoje #Hot16Challenge2 Słynny ostry cień mgły z #Hot16Challenge2 Andrzeja Dudy doczekał się wielu interpretacji. Wokół tych słów stworzyła się debata okraszona internetowymi memami, jak również poważnymi przemyśleniami. Do wykonania Andrzeja Dudy odniósł się nawet profesor Jerzy Bralczyk na łamach serwisu "Wirtualna Polska". Jeśli ktoś z tym walczy, możemy mu kibicować. Cieszyć się, że jest. Liczyć na niego. Wszystkie te słowa są dość ryzykownie zestawione ze sobą. W poezji tak się zdarza. 'Ostry cień mgły' to nie oksymoron, co pewnego rodzaju wrażenie synestetyczne. Odwołuje się do zmysłów. - powiedział językoznawca "WP". ANDRZEJ DUDA RAPUJE "OSTRY CIEŃ MGŁY"

Co z kolei na myśli miał sam autor? Andrzej Duda został o to zapytany podczas ostatniej sesji Q&A na Facebooku przez internautę Mateusza.

"Nie pytają cię o imię", mówiąc wprost, miałem na myśli wszystkich ludzi z personelu medycznego, ratowników, pielęgniarki, którzy nie pytają nikogo o imię, niosą pomoc. - tłumaczył Andrzej Duda. Przy okazji prezydent przywołał historię swojego kuzyna - lekarza, który niósł pomoc ludziom i sam się rozchorował. Został zakażony koronawirusem, mimo tego że wcześniej było zagrożenie, że jest chory i był na kwarantannie, to odważnie wrócił do szpitala, uważał, że takie jest jego powołanie i realizował to do końca. Zachorował, ale wraca do zdrowia. - dodał Duda. Duda podkreślił ważną rolę lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego, których określił mianem bohaterów naszych czasów, To dla nich, jako wyraz mojego szacunku i wsparcia, był ten utwór. - spuentował prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda w #Hot16Challenge2. Tekst utworu prezydenta Pełny tekst wykonania prezydenta Andrzeja Dudy w ramach #Hot16Challenge2 poniżej. Przypomnijmy, że głowę państwa nominował do wzięcia udziału w wyzwaniu raper Zeus.

Hot16Challenge2 to inicjatywa, która ma na celu wsparcie medyków walczących na pierwszym froncie z epidemią koronawirusa. Kolejni nominowani muszą opublikować swoją wersję i podają dalej link do zbiórki w serwisie siepomaga.pl. "Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły x3

To jest maj, nie pachnie Saska Kępa,

Może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tępa.

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły x3

Ostre niebo tu i teraz, ostra ziemia, ostry kurz.

Wczoraj znika w nieostrości, jutro, dzisiaj, zaraz już.

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły x3

Ciepły wieczór, bez ciemności, trawa spokój, my i wy,

My i wy. My to oni, oni my.

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły x3

Mocne ręce ratowników, wszyscy razem - chwała im

wszyscy razem - chwała im

Mocne ręce ratowników, wszyscy razem - chwała im

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły."

