Ostatnie pożegnanie Stanisława Sękiewicza, Wiślackiego Smoka [ZDJĘCIA]

Na pogrzeb przyjechali przedstawiciele Wisły, działacze z prezesem Dawidem Błaszczykowskim na czele, trenerzy, piłkarze. Mnóstwo było również kibiców „Białej Gwiazdy”, ubranych w klubowe barwy. Część z nich, by upamiętnić Zmarłego odpaliła race.

Warto podkreślić, że na prośbę Wisły swoje maskotki przysłały również dwa krakowskie kluby Cracovia i Garbarnia. „Pasy” Lajkonika, „Brązowi” Lwa.

Stanisław Sękiewicz zmarł w świąteczny poniedziałek 18 kwietnia. Miał 51 lat. W roli Wiślackiego Smoka zastąpił przed laty innego wielkiego kibica Wisły Tadeusza Kusia, który zmarł po jednym z meczów „Białej Gwiazdy”. Sękiewicz udział się nie tylko jako klubowa maskotka. W rodzinnej Brzeźnicy założył fan klub Wisły, ale również klub piłkarski, oczywiście o nazwie Wisła, w którym do dzisiaj trenują dzieci. To również dzięki jego staraniom „Biała Gwiazda” ma dzisiaj sekcję kobiecego futbolu. Doprowadził bowiem do przekazania na Reymonta drużyny, którą stworzył w Brzeźnicy.