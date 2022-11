Ostatnie pożegnanie Czesława Studnickiego, byłego piłkarza Wisły Kraków

Czesław Studnicki zmarł 30 października w wieku 79 lat. W środę najpierw odprawiono mszę w Kościele Parafialnym w Woli Radziszowskiej, a następnie odprowadzono Zmarłego na pobliski cmentarz. Podczas uroczystości nie zabrakło przedstawicieli Wisły Kraków, w której Studnicki spędził swój najlepszy czas w czasie kariery piłkarskiej.

Przypomnijmy, że Czesław Studnicki był wychowankiem Stali Bielsko-Biała. Do Wisły Kraków trafił w wieku 18 lat za sprawą trenera Mieczysława Gracza po jakże udanych dla młodzieżowej reprezentacji Polski mistrzostwach Europy, skąd Polacy przywieźli srebrny medal. Studnickiego chciał wtedy też Górnik Zabrze, ale Wisła była szybsza. I to w Krakowie przy ul. Reymonta został na lata.

Studnicki grał w pomocy i ataku. Z „Białą Gwiazdą” przeżył spadek do ówczesnej II ligi w 1964 roku, powrót na najwyższy poziom w 1965 roku. W 1967 roku wywalczył jedyne swoje trofeum w barwach Wisły, Puchar Polski. Ten ofensywny zawodnik zagrał dla dla „Białej Gwiazdy” dokładnie 298 razy, strzelił 42 bramki. Po zakończeniu przygody z krakowskim klubem w 1972 roku Czesław Studnicki wyjechał do Francji, gdzie reprezentował US Noeux-les-Mines oraz ASC Arques.