Ostatni dzień zapisów na Cracovia Maraton z niższą ceną opłaty startowej

Obchodzący jubileusz 20-lecia Cracovia Maraton rozpocznie się i zakończy na Rynku Głównym w Krakowie. Zapisy do biegu na dystansie 42 km i 195 m trwają od 26 października ubiegłego roku, a na liście uczestników jest już ponad 4 tysiące osób.

Obecnie cena opłaty startowej wynosi 120 złotych, a od jutra (1 lutego) będzie to 160 zł. Ta stawka będzie obowiązywać do 13 kwietnia. W dniach 21-22 kwietnia, a więc tuż przed rozpoczęciem imprezy, cena wyniesie 200 złotych (płatne w biurze zawodów). Warto jednak pamiętać, że zapisy będą prowadzone tylko do momentu wyczerpania limitu startujących, który wynosi 6 tysięcy osób.