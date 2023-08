Ostatni dzień na złożenie wniosku o „300 plus”. Jeśli zdążycie, pieniądze dostaniecie do końca września Marcin Banasik

Wniosek jest tylko elektroniczny. Wysłać go można przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia Fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start”, czyli tzw. 300 plus na wyprawkę szkolną. Jeśli rodzic złoży wniosek do końca sierpnia, otrzyma pieniądze do końca września.