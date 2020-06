Ostatni dzień kampanii. Robert Biedroń w Krakowie. Zrobił zakupy na Kleparzu

Na Kleparzu Robert Biedroń kupił m.in. konfitury, bundz, wiśnie i obwarzanki. Chciał też kupić ogórki małosolne, ale sprzedawca nie przyjął pieniędzy i podarował je Biedroniowi, życząc wszystkie dobrego. Choć sprzedawcy byli mili i uśmiechali się, to jak donosi krakowska "Gazeta Wyborcza" za plecami kandydata Lewicy padały homofobiczne hasła. Według "GW" padały hasła "Pedalstwo się szerzy", czy "Jestem ze Słupska, schowajcie sobie dupska". Robert Biedroń na tak homofobiczne hasła odparł, że właśnie po to kandyduje, aby takie wypowiedzi się nie pojawiały.

- W najbliższą niedzielę, jakiekolwiek byśmy nie mieli programy, to chodzi o naszą przyszłość, o naszą planetę, bo nie mamy planety B. W tych wyborach chodzi o to, jaką będziemy mieli Polskę, czy nadal będziemy się zajmować przeszłością, czy przyszłością - mówił Biedroń.

- Ludzie przez lata mówili, że brakuje im mieszkań. Dziś 3 mln ludzi nie ma dachu nad głową. Politycy prawicy mówili: zmień pracę, weź kredyt, i ludzie zmienili pracę, ale kredytu nie było, bo po prostu praca było nisko opłacana, na śmieciówkach, które rządy prawicy z PO i PiS, tak spotęgowały, że dzisiaj mamy 3 mln ludzi pracujących na umowach śmieciowych i to jest symbol tego państwa pogardy, które budowała polska prawica i musimy to zmienić. I zmienimy to już w najbliższą niedzielę - mówił Robert Biedroń.