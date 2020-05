Ośrodek Jeździecki Włosań – bezpieczeństwo, wolność i przestrzeń. Tu można wsiąść na Estonię, Rosę, Kalandora i Olimpa

Jeździectwo - przyjemność i niskie ryzyko epidemiczne

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego jak ważna jest aktywność fizyczna dla organizmu i jak wielki wpływ ma ona na wzmacnianie naszej odporności. Jaką więc dyscyplinę sportu wybrać, by w czasie panującej pandemii, była bezpieczna?

- Jeździectwo, zgodnie z niedawnymi badaniami włoskich naukowców z Politechniki w Turynie, to sport, którego uprawianie niesie z sobą niskie ryzyko epidemiczne. Ruch oraz bezpośredni kontakt z przyrodą i koniem przynoszą za to same korzyści. Natomiast do grona najbardziej niebezpiecznych sportów w czasie pandemii zaliczono sporty zespołowe i kontaktowe - przypomina Szymon Jasielski, współwłaściciel Ośrodka Jeździeckiego Włosań.

Jakie są te korzyści? - Oprócz tych fizycznych, jak wzmocnienie mięśni, poprawa sylwetki oraz krążenia, jazda na koniu ma również bardzo pozytywny wpływ na

psychikę jeźdźca. To zaś, w czasie, gdy wiele osób zostało zamkniętych na niewielkiej przestrzeni, ma olbrzymie znaczenie – zaznacza Szymon Jasielski.

Jazda na koniu to lepszy świat!

Kontakt z żywym zwierzęciem, zwłaszcza takich rozmiarów, wymusza również – co bardzo mocno podkreślają instruktorzy jazdy - koncentrację i skupienie uwagi na dosłownie każdej czynności, którą wykonujemy w danej chwili.

- W ten sposób, choć na chwilę, możemy oderwać się od otaczającej nas rzeczywistości, ucząc się jednocześnie harmonii między ciałem i duszą, człowiekiem i koniem – podkreśla Szymon Jasielski. - Podnoszenie umiejętności jeździeckich, jak i współpraca z koniem, dają nam również wiele satysfakcji, a to podnosi pewność siebie i poprawia samopoczucie. Jazda konna to także doskonała terapia przy zaburzeniach narządu ruchu oraz neurologicznych, co wykorzystywane jest w hipoterapii.

Jeździectwo to także doskonała forma rekreacji dla całej rodziny, także tej wielopokoleniowej. - W naszym ośrodku bywały takie chwile, gdy jednocześnie umiejętności jeździeckie doskonaliły babcia, jej córka i wnuczka. Nie pamiętam cudowniejszego widoku. I dla takich właśnie chwil warto prowadzić ośrodek! – podkreśla Szymon Jasielski.

Ośrodek Jeździecki Włosań „odmrożony”

W kolejnym etapie znoszenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa rząd zezwolił na prowadzenie zajęć także w otwartym terenie. – Dzięki temu możemy wznowić zajęcia – mówi Szymon Jasielski współwłaściciel Ośrodka Jeździeckiego Włosań .

Czy jednak taki wypoczynek jest bezpieczny? – Tak – bez chwili wahania odpowiada.

Zajęcia, w których biorą udział jednocześnie cztery osoby, prowadzone są na otwartym terenie, oczywiście z zachowaniem odpowiedniego dystansu i wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Tak na terenie ośrodka, jak i w czasie zajęć obowiązuje nakaz posiadania maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych lub rękawiczek do jazdy konnej.

Indywidualne lekcje i obozy szkoleniowe

W ofercie ośrodka znajdują się zajęcia nie tylko dla tych, którzy chcą doskonalić technikę jazdy, ale także tych, którzy dopiero myślą o nowoodkrytej miłości. Można umówić się na indywidualne lekcje lub wziąć udział w obozach jeździeckich.

Ośrodek proponuje również obozy jeździeckie dla dzieci (już od 8 lat) i młodzieży. – Jeśli marzycie o wakacyjnej przygodzie, innej niż wszystkie, to dobrze trafiliście. Zapis już ruszyły – przypominają jego gospodarze. Podczas obozu młodzież ma kontakt ze zwierzętami, rozwija swoje pasje, nawiązuje nowe przyjaźnie, a przede wszystkim doskonale się bawi.

Wszystkie lekcje, a jest ich 20, odbywają się pod okiem doświadczonych instruktorów i wychowawców. Konie są spokojne, przyjazne i doskonale ułożone. Jednak kontakt z nimi nie kończy się na nauce jazdy. - Obozowicze będą mogli pomagać przy karmieniu, trzymaniu porządku w stajni, wyprowadzaniu koni na padoki, a także myciu i codziennej ich pielęgnacji – zaznaczają gospodarze ośrodka.

Padoki, stajnie i 17 rumaków

Na kompleks Włosań składają się malownicze zielone padoki, stajnie, w których komfortowe miejsce do życia znalazło 17 rumaków, oświetlona piaszczysta ujeżdżalnia.

A co dla gości? Wszyscy, którzy przybywają tutaj na „chwilę”, mogą skorzystać również z leżaków lub - przy stoliku z filiżanką kawy - podziwiać malownicze widoki. Dla tych, którzy chcą zabawić nieco dłużej są pokoje gościnne.

Gdzie znajduje się Ośrodek Jeździecki Włosań?

To jedno z najpiękniejszych miejsc w okolicach Krakowa. Teren Pogórza Wielickiego, gdzie się znajduje, jest malowniczo pofałdowany, obfituje w urocze wąwozy i jary, niewielkie strumyki, barwne łąki oraz lasy.

Z ośrodka bez problemu można dostrzec łagodne beskidzkie „wyspy”, a nawet postrzępione karpackie granie. W pobliżu jest zaś potężny, 800-hektarowy zielony kompleks. I wspomnieć wypada, że Las Bronaczowa, bo o nim to mowa, to pozostałość dawnej Puszczy Karpackiej. Będąc tutaj można wybrać się szlakiem m.in. „Sułkowickich kowali”, „Generała Bema” lub „Gwarków Sieprawia”. W pobliżu ośrodka znajdują się również rezerwaty przyrody „Kozie Kąty” i „Cieszynianka”.

Ośrodek Jeździecki Włosań, co warto podkreślić, znajduje się zaledwie 9 km od Krakowa! – U nas nie tylko zapomnisz o zgiełku miasta i pandemii, ale także zregenerujesz siły – zapewniają gospodarze uroczej przystani w sercu Pogórza Wielickiego. – Przygoda, którą rozpoczniesz we Włosanii, może stać się pasją na całe życie.

KONTAKT:

OŚRODEK JEŹDZIECKI WŁOSAŃ

ul. Stolarska 4, 32-031 Włosań

tel.: 667 164 000 - zapisy na jazdy

tel.: 663 887 113

mail: stajnia@wlosan.pl

http://www.wlosan.pl