Osiemnasta edycja Manhattan Short Film Festivalu w niedzielę 8 października w krakowskim Kinie Pod Baranami

Manhattan Short Film Festival to festiwal, który odbywa się w setkach miejsc: kinach, muzeach, bibliotekach, uniwersytetach, rozsianych po całym świecie. Od osiemnastu lat bierze w nim udział również krakowskie Kino Pod Baranami. Manhattan Short Film Festival nie jest festiwalem objazdowym, lecz raczej wielkim, ogólnoświatowym świętem kina. Dzięki temu wydarzeniu, widzowie na całym globie mogą oglądać świetne krótkie metraże, a następnie dzielić się swoimi wrażeniami z innymi.

Pokaz Manhattan Short Film Festival w Kinie Pod Baranami odbędzie się 8 października. Widzowie obejrzą 10 krótkich filmów, a następnie zadecydują, który z nich zasługuje na główną nagrodę Festiwalu.

Wszystkie prezentowane filmy łączy wspólny temat: stawianie czoła przeciwnościom losu. Ich bohaterowie muszą zmierzyć się ze skrajnymi sytuacjami, które wyzwalają silne emocje ("Sunless", "The Family Circus"). Toczą codzienną walkę z trudnościami, narzuconym przez świat zewnętrzny ("Yellow") i własne ciało ("Voice Activated"). Potrafią poświęcić wiele dla realizacji swoich ("Tuulikki") i cudzych ("Snail") marzeń. Konfrontują się z niesamowitościami ("The Record") oraz cofają się wspomnieniami do czasów, w których byli kimś więcej ("Career Day"). Stają też oko w oko z innymi, których odmienny sposób myślenia bywa inspiracją do zmiany ("The Stupid Boy", "Soleil De Nuit").