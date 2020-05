Osiem tysięcy szczupaków ma pomóc w uzdrowieniu Zalewu Nowohuckiego

Zarząd Zieleni Miejskiej zadecydował o wpuszczeniu do zbiornika wodnego tysięcy młodych szczupaków, które mają zmniejszyć populację ryb karpiowatych w zalewie. Jeśli to się uda, to w wodzie będzie więcej tzw. zooplanktonu, czyli organizmów żywiących się glonami - bo to one w dużej mierze odpowiadają za dzisiejsze zanieczyszczenie zalewu. Kolejnym elementem oczyszczającym wodę maja być fontanny napowietrzające.