Oscarowy weekend 10-12 marca w Kinie Pod Baranami. Nominowane filmy do obejrzenia tuż przed prestiżową ceremonią

W oscarowy weekend można nadrobić wiele tytułów, które w nocy z 12 na 13 marca rywalizować będą o złote statuetki. To m.in. nominowane w aż 9 kategoriach "Duchy Inisherin" Martina McDonagha - przepełniona absurdem przypowieść o rozpadającej się męskiej przyjaźni ze znakomitymi rolami Colina Farrella i Brendana Gleesona. Siedem nominacji zdobył film "Fabelmanowie", w którym Steven Spielberg zawarł własne wspomnienia z dzieciństwa oraz ogromną miłość do X muzy, która towarzyszyła mu od najmłodszych lat. Tematu magicznej przestrzeni, jaką jest kino, dotyka również "Imperium światła" Sama Mendesa, z zapierającymi dech zdjęciami ponownie nominowanego do Oscara Rogera Deakinsa.

O sześć nagród ubiega się "TÁR" Todda Fielda - wieloznaczna opowieść o pasji, która potrafi pochłonąć bez reszty, z fascynującą rolą Cate Blanchett. Równie znakomite kreacje aktorskie znaleźć można w "Wielorybie" - przejmującym dramacie egzystencjalnym Darrena Aronofsky'ego, w którym w imponujący sposób na duży ekran powraca Brendan Fraser. Zdaniem wielu, jego głównym rywalem w oscarowych zmaganiach będzie Paul Mescal - gwiazda subtelnego debiutu Charlotte Wells "Aftersun".