Oscar Nominated Shorts - krótkometrażówki nominowane do Oscara na jednym pokazie 6 marca w Kinie Pod Baranami

Aktorskie filmy to przede wszystkim opowieści o trudnościach. "Później" to historia Dayo (David Oyelowo), który po brutalnym incydencie w centrum Londynu próbuje odzyskać spokój ducha. W "Niezłomnym" głównym bohaterem jest 14-letni chłopiec, który desperacko pragnie wolności. "Kawaler fortuny" to przypowieść o Karlu, który odkrywa, ile jest w stanie znieść jeden człowiek, a "Czerwony, biały, niebieski" snuje historię Rachel (Brittany Snow), która stawia wszystko na jedną kartę. Feerię barw, tekstur i historii zapewnia pastelowy świat Wesa Andersona. Jego krótki film "Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara" to niezapomniana, szkatułkowa opowieść, zachęcająca do innego spojrzenia na rzeczywistość.

Oscary przyznawane przez Amerykańską Akademię Filmową to wciąż jedne z najbardziej prestiżowych nagród w świecie kina. Od lat Akademia nagradza również filmy krótkie w kategoriach: Najlepszy krótkometrażowy film aktorski i Najlepszy krótkometrażowy film animowany. W trakcie pokazu Oscar Nominated Shorts 2024 widzowie Kina Pod Baranami będą mieli okazję zobaczyć krótkie metraże rywalizujące w tym roku o złote statuetki. To niesamowite historie i całe spektrum emocji, zaklętych w krótkiej formie.

Animowane produkcje to pięć różnorodnych podróży przez doświadczenia ludzkiej natury. W "Liście do świni" ocalały z Holokaustu, powracając do trudnych wspomnień, skłania widzów do międzypokoleniowej refleksji na temat tożsamości i traumy. "95 zmysłów" to przemyślenia mężczyzny, któremu zostało niewiele czasu, aby cieszyć się życiem. "Nasz mundurek" ukazuje wspomnienia z irańskiej szkoły, a "Pachydermia" to portret pozornie beztroskiego lata, zagrożonego przez czający się za rogiem niepokój. W inspirowanym twórczością Johna Lennona i Yoko Ono filmie "KONIEC WOJNY!..." dwóch żołnierzy przekazuje sobie wiadomości za pomocą gołębia pocztowego podczas gry w szachy, pokazując, że na wojnie nie ma zwycięzców.