Orszak Trzech Króli tradycyjnie przejdzie ulicami Krakowa

Zgodnie z tradycją, 6 stycznia ulicami miasta przejdą trzy orszaki oznaczone kolorami - czerwonym, zielonym i niebieskim. Pierwszy z nich, symbolizujący kontynent europejski, przejdzie na Rynek spod katedry na Wawelu - ulicami Droga do Zamku i Grodzką. Zielony, azjatycki, wyruszy z salezjańskiego Parku Wioski Świata przy ulicy Tynieckiej i przejdzie do kościoła św. Stanisława Kostki przy ul. Konfederackiej, a dalej przez Most Dębnicki, ulicą Garncarską aż do Plant i Rynku. Ostatni orszak, afrykański, przejdzie na Rynek z Placu Matejki. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Kacpra, Melchiora i Baltazara.

Orszaki wyruszą o godz. 11 i spotkają się na Rynku Głównym. Następnie trzej królowie przejdą na scenę pod Wieżą Ratuszową, gdzie oddadzą pokłon nowonarodzonemu Dziecięciu. Ze sceny już od godziny 11 popłyną dźwięki polskich kolęd i pastorałek wykonywanych przez popularnych artystów scen krakowskich. Kolędowanie na Rynku poprowadzi znana krakowska piosenkarka, prezenterka telewizyjna i radiowa, wokalistka zespołu Galicja – Lidia Jazgar w towarzystwie konferansjerów: Łukasza Lecha i Bartka Sobieraja. Krakowianie mogą dołączyć do jednego z orszaków i uczestniczyć w programie artystycznym na Rynku Głównym albo oglądać transmisję na profilu facebookowym wydarzenia. Organizatorzy proszą, by w razie chęci udziału w wydarzeniu, zachować odpowiedni dystans.