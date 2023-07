Ornak: pomysł na weekend w górach z pięknymi widokami. Który szlak wybrać, jak długo idzie się na Ornak? Praktyczny przewodnik dla turystów

Ornak to jeden z najbardziej malowniczych górskich grzbietów w polskich Tatrach, w dodatku rozciągają się z niego piękne widoki. To świetny pomysł na weekendową wycieczkę. Dostać się na Ornak nie jest jednak tak łatwo. Skąd wyruszyć, który szlak wybrać? Jak długo idzie się na Ornak? Na te i więcej pytań odpowiadamy w naszym praktycznym przewodniku dla turystów: Ornak w sam raz na weekend w Tatrach.

Ornak: malowniczy grzbiet między Doliną Kościeliską i Chochołowską

Ornak to nazwa górskiego grzbietu, który oddziela w górnych częściach Dolinę Kościeliską (Pyszniańską) od Chochołowskiej (Starorobociańskiej). Jaką wysokość ma Ornak? Grzbiet ma kilka kulminacji (szczytów). Najwyższy jest Zadni Ornak (1867 m n.p.m.). Drugi w kolejności jest Ornak Pośredni (1854 m), z którego rozciągają się szczególnie piękne widoki na Tatry Zachodnie, zwłaszcza na Dolinę Tomanową i Pyszniańską, Kominiarski Wierch i Starorobociański Wierch. Wielu turystów ma na myśli właśnie Ornak Pośredni, gdy wspomina o wycieczce na Ornak. Pozostałe kulminacje grzbietu Ornak to Kotłowa Czuba (1840 m) i Suchy Wierch Ornaczański (1832 m). Na zboczach grzbietu Ornak wyróżnia się dwie hale: Ornak (na wschodnim zboczu) i Stara Robota (na zachodnim). Kominiarski Wierch widziany z Ornaku. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0. Opioła Jerzy, CC BY-SA 3.0 Czytaj też: 10 zaskakujących ciekawostek o Tatrach. Który szczyt jest naprawdę najwyższy, co leży na dnie Morskiego Oka, która jaskinia ma aż 30 km?

Skąd na Ornak? Szlak na Ornak Pośredni z Hali Ornak

Najpopularniejsza trasa na Ornak Pośredni z jego pięknymi widokami wiedzie z Hali Ornak u wylotu Doliny Kościeliskiej i stojącego na niej schroniska PTTK. Turyści powinni udać się spod schroniska żółtym szlakiem w kierunku Iwaniackiej Przełęczy, a następnie skręcić na południe i podążać szlakiem zielonym przez Suchy Wierch Ornaczański aż do Ornaku Pośredniego.

Ta trasa liczy ok. 4 km długości i można ją przejść w ok. 1,5 – 2 godziny w jedną stronę. Jeśli chcemy dojść aż nad granicę Słowacką, trzeba będzie pokonać jeszcze ok. 2 km. Czytaj też: Kasprowy Wierch: kolejka linowa, bilety, pogoda, szlak. Praktyczny przewodnik. Ile może kosztować rodzinna wycieczka na Kasprowy Wierch?

Jaki szlak na Ornak? Trasa na Ornak Pośredni z Doliny Chochołowskiej

Na grzbiet Ornaku można się też dostać z Doliny Chochołowskiej. Tuż przed miejscem, w którym Starorobociański Potok wpada do Chochołowskiego Potoku należy skręcić ze szlaku zielonego w czarny, a potem, przed Polaną Iwanówką, w żółty. Droga przez Dolinę Iwaniacką zaprowadzi nas na Iwaniacką Przełęcz, skąd szlak zielony wiedzie wzdłuż grzbietu Ornaku.

Ta trasa liczy ok. 4 km i można ją przejść w mniej więcej 2 godziny w jedną stronę.

Skrócenie szlaku na Ornak: pociąg, bryczka lub rower

Osoby, które wybiorą szlak na Ornak przez Dolinę Chochołowską, mogą nieco ułatwić sobie zadanie.

Od maja do września po dnie Doliny Kursuje kolejka „Rakoń”, która zabiera turystów spod parkingu do Polany Huciska i tym samym skraca trasę o mniej więcej 3 km. Bilet kosztuje 8 zł od osoby.

Wzdłuż całej Doliny jeżdżą też konne bryczki góralskie (cena ok. 60 zł za osobę).

Dolinę Chochołowską można też pokonać rowerem – własnym lub wypożyczonym (koszt wypożyczenia to ok. 10-12 zł za godzinę lub 55-60 zł za dobę; należy też zapłacić za rower przed wejściem do TPN: 9 zł lub ulgowo 4,50 zł). Błyszcz i Bystra widziane z Ornaku. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0. Opioła Jerzy, CC BY-SA 3.0

Szlak wzdłuż całego grzbietu Ornak

Wspomniany wyżej zielony szlak prowadzi wzdłuż całego grzbietu Ornaku, nie tylko na Ornak Pośredni. Zaczyna się na Iwaniackiej Przełęczy i prowadzi przez Siwą Przełęcz i Siwą Turnie do przełęczy Liliowy Karb nad samą granicą ze Słowacją. Trasa liczy ok. 4 km długości.

Przejście szlaku wzdłuż całego grzbietu Ornak zajmuje ok. 2 godzin w jedną stronę. Ornak Pośredni znajduje się mniej więcej w połowie trasy. Czytaj też: Giewont: szlak, pogoda, ceny biletów. Czy wejście na szczyt jest trudne? Którą trasę wybrać? Praktyczny poradnik na weekend w Tatrach

Łączna długość trasy na Ornak

Szlak na Ornak jest w praktyce przedłużeniem szlaków przez Dolinę Chochołowską i Kościeliską. Oznacza to, że trzeba przejść spory kawałek, by dostać się na grzbiet i móc podziwiać rozciągające się z niego widoki. To, ile się idzie na Ornak i jaka jest długość trasy, zależy od tego, z którego miejsca wyruszymy na wycieczkę.

Z Doliny Chochołowskiej (bez korzystania z roweru, bryczki lub kolejki): od parkingu przy Siwej Polanie do odejścia czarnego szlaku ok. 5,7 km (2 godz. marszu), potem szlakiem czarnym, żółtym i zielonym na Ornak ok. 4,3 km (2 godz.), łącznie ok. 10 km i ponad 4 godz. marszu w jedną stronę.

Z Doliny Kościeliskiej: od Kir do schroniska na Hali Ornak 6 km (ok. 1,5 godz.), ze schroniska na Ornak szlakiem żółtym i zielonym ok. 4 km (2 godz.), łącznie ok. 10 km i 6 godz. marszu w jedną stronę.

Na szczęście nie trzeba przechodzić całej trasy na Ornak w obie strony za jednym razem. Zarówno w Dolinie Kościeliskiej, jak i Chochołowskiej, działają schroniska PTTK. Można się w nich zatrzymać, odpocząć i posilić po przejściu wybranej Doliny lub całego szlaku na Ornak, albo nawet spędzić noc przed wyruszeniem w drogę powrotną.

Schronisko PTTK na Hali Ornak

To jedyne schronisko turystyczne w Dolinie Kościeliskiej. Ma 48 miejsc noclegowych, oferuje też bufet i kuchnię. Cennik: pokój 2-osobowy z umywalką 120 zł/os./noc

pokój 8-osobowy 90 zł/os./noc

Zestaw śniadaniowy ok. 20 zł

Zestaw obiadowy pk. 35 zł Rezerwacje: drogą mailową na adres: [email protected]

telefonicznie: +48 0182070520 ,+48695-530-813. Schronisko na Hali Ornak u wylotu Doliny Kościeliskiej to najczęściej wybierany przez turystów punkt początkowy wycieczki na Ornak. Wojciech Matusik / Polska Press

Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej

To największe schronisko w polskich Tatrach. Oferuje 121 miejsc noclegowych.

Ceny noclegu w schronisku na Polanie Chochołowskiej wahają się w zależności od konkretnego pokoju: od 60 zł za noc (w 14-osobowym pokoju bez umywalki),

do 120 zł (w 4-osobowym pokoju z łazienką i pościelą). W schronisku nie udostępnia się miejsc noclegowych na podłodze, dlatego zawsze trzeba dokonać rezerwacji łóżek z wyprzedzeniem. Rezerwacje przyjmowane są mailowo: [email protected] Czytaj też: Bieszczady w obiektywie, czyli podkarpackie góry z nieznanej dotąd strony. Zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia z wędrówek

Ornak: trudność szlaku. Czy trasa nadaje się dla zwykłych turystów?

Szlak na Ornak przez Dolinę Kościeliską lub Chochołowską, a potem Iwaniacką Przełęcz, uchodzi za jeden z najbardziej malowniczych w Tatrach. Nie jest trudny pod względem terenowym, ale może być wyczerpujący z powodu odległości – by dostać się na Ornak, trzeba najpierw przejść jedną z wymienionych Dolin.

Wycieczkę na Ornak można jednak podzielić na dwie części, z noclegiem w jednym z opisanych wyżej schronisk.

Ile kosztuje wycieczka na Ornak?

Ornak leży na terenie Tatrzańskiego parku Narodowego. Oznacza to, że trzeba zapłacić za wstęp do Doliny Kościeliskiej lub Chochołowskiej. Dorośli płacą 9 zł, młodzież 4,50 zł.

Bezpieczeństwo w górach – czy znasz podstawowe zasady?

Najważniejsze zasady bezpiecznej wędrówki po górach. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Bezpieczeństwo w górach. O czym należy pamiętać? Góry przyciągają turystów jak magnes i trudno się dziwić – są piękne i pełne atrakcji, od pięknych zakątków po fascynujące zabytki. Nie wolno jednak zapominać, że góry mogą być niebezpieczne. Należy wędrować po nich, stosując się do kilku zasad i zachowując zdrowy rozsądek. Co należy zabrać na wycieczkę w góry? Jakie są numery alarmowe? Czy można iść w góry z psem? Co oznaczają kolory górskich szlaków? Odpowiadamy na najważniejsze pytania, związane z wędrowaniem po górach. Jak uniknąć wypadku w górach? Sprawdź prognozę pogody i nie wybieraj się na wycieczkę przy niesprzyjających warunkach.

Zimą zawsze sprawdzaj przed wyruszeniem stopień zagrożenia lawinowego.

Pamiętaj, że jesienią i zimą dni są krótsze – sprawdź godzinę zachodu słońca i planuj wycieczkę tak, by nie iść przez góry po zmroku.

Wybierz trasę odpowiednią do swoich umiejętności, kondycji i doświadczenia. Zaplanuj dokładnie marsz i nie rozstawaj się z mapą. Wyrusz wcześnie, by noc nie zastała Cię w trasie.

Wybierz się na wycieczkę w towarzystwie. Co dwie głowy, to nie jedna.

Przed wyruszeniem na szlak poinformuj o swojej wyprawie personel schroniska lub hotelu. Jakie są numery alarmowe do wzywania pomocy w górach? W Polsce działa zintegrowany system ratownictwa górskiego. Numery, które powinien znać każdy turysta, wybierający się w góry, to: 601 100 300 – numer główny 985 – numer alarmowy 112 – numer ratunkowy Jakie aplikacje mobilne są najbardziej przydatne w górach? Ratunek – po uruchomieniu program automatycznie wybiera odpowiedni numer alarmowy (TOPR, GOPR albo MOPR lub WOPR) i przesyła ratownikom dane o lokalizacji telefonu. Dowiedz się więcej na temat tego, jak działa aplikacja Ratunek. Horská záchranná služba – słowacki odpowiednik polskiego Ratunku. Mapa Turystyczna – wyznacza najlepsze szlaki w górach, w zależności od potrzeb użytkownika. Podaje też odległości i przewidywany czas marszu. Traseo – oferuje interaktywne mapy z adnotacjami innych użytkowników i możliwość zakupu map do użycia offline. Monitor Burz – aplikacja podająca krótkoterminową prognozę pogody. Polskie Góry – po skierowaniu aparatu na horyzont, program wyświetla nazwy widocznych szczytów. SkiRaport – informuje o warunkach pogodowych na polskich stokach narciarskich. Dowiedz się więcej na temat tego, jakie aplikacje na telefon najbardziej przydadzą się w górach. Co zabrać na wycieczkę w góry? Warunki pogodowe w górach są różne o każdej porze roku i zmieniają się szybko. Jest jednak kilka rzeczy, które powinien mieć ze sobą i na sobie każdy turysta wybierający się w góry. Odpowiedni strój – buty za kostkę z grubym bieżnikiem, kurtka przeciwdeszczowa, sweter, nakrycie głowy. Zima także raki na buty i stuptuty chroniące nogawki przed przemoczeniem. Odpowiedni prowiant – zapas wody, suche zapasy w dostosowane od pory roku (np. latem mięso szybko się psuje). Zimą termos z gorącą zupą lub herbatą może nie tylko wzmocnić ciało, ale i podnieść morale turysty. Mapa – tradycyjna lub cyfrowa w telefonie, niezbędna do nawigacji. Apteczka – należy mieć ze sobą przynajmniej podstawowe przybory do opatrywania ran, skaleczeń i otarć, przydać się też może środek przeciwbólowy. Powerbank – jeśli posługujemy się telefonem do nawigacji, musimy zadbać o to, by urządzenie nie rozładowało się, kiedy akurat będzie najbardziej potrzebne. Zapas energii można przechować w powerbanku. Latarka – przydatna, jeśli zdarzy nam się zabawić w górach do wieczora. Kije trekkingowe – bardzo przydatne na trudniejszych szlakach, odciążają kolana zwłaszcza w czasie zejść. Co oznaczają kolory szlaków górskich? Szlaki górskie oznaczane są na mapach i w terenie różnymi kolorami. Nie wskazują one jednak – jak uważa wiele osób – poziomu trudności danego szlaku, lecz raczej jego długość i/lub funkcję. Oto objaśnienia poszczególnych kolorów szlaków: Czerwony – szlak główny, często wiedzie przez najbardziej popularne i atrakcyjne miejsca i szczyty Niebieski – szlak długodystansowy Zielony – szlak krótki, ale pełen atrakcyjnych turystycznie miejsc Żółty – droga dojściowa, np. do schroniska albo łącznikowa między szlakami Czarny – tak samo jak żółty; oznaczenie rzadko używane Dowiedz się więcej na temat kolorów oznaczeń szlaków górskich. Czy można iść w góry z psem? Można, ale tylko po wyznaczonych szlakach. W Tatrach to Droga pod Reglami i Dolina Chochołowska, w Beskidach np. Park Krajobrazowy Beskidu Małego i Śląskiego, wPieninach np. Wąwóz Homole,większość szlaków Karkonoskiego Parku Narodowego, szlaki Parku Krajobrazowego Gór Sowich, Jeleniowski Park Krajobrazowy w Górach Świętokrzyskich. Zapoznaj się z pełną listą szlaków, którymi można się udać w góry z psem.

