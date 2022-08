Orkiestra Glenna Millera wystąpi pod Wawelem. Najsłynniejsza kapela big-bandowa świata zagra 15 grudnia w ICE Kraków

Muzycy wchodzący w skład Glenn Miller Orchestry występowali m.in. z takimi gwiazdami jak: Frank Sinatra, Johnny Desmond czy Erik Delaney. Ich koncerty to przede wszystkim błyskotliwe i precyzyjne brzmienie sekcji instrumentów, zupełnie jak na początku ubiegłego wieku, nostalgiczne i ekscytujące.

Podczas występów orkiestry scena zamienia się swingowy klub z początku lat 30. czy 40. minionego wieku. Rozbrzmiewają w nim najbardziej znane utwory z twórczości Glenna Millera, jak i z ostatnich płyt zespołu. Będą to m.in hity takie jak: "Moonlight Serenade", "Ain’t We Got Fun", "Somewhere Over The Rainbow" czy "Chattanooga Choo Choo".

Historię grupy tworzy już 90-letnia działalność koncertowa oraz osiągnięcia budzące zachwyt artystycznego świata. Orkiestra występowała w Stanach Zjednoczonych, Europie, Australii, Nowej Zelandii, Ameryce Południowej, Japonii i na Filipinach. Pod koniec 2022 roku polscy fani swingu i jazzu również będą mieli okazję zobaczyć ją na żywo.