"Original Enigma Voices" - wszystkie największe przeboje grupy Enigma na żywo 6 grudnia w ICE Kraków

Założony w 1980 roku przez niemieckiego producenta Micheala Cretu projekt Enigma przyciągnął miliony słuchaczy pomysłowym brzmieniem, łączącym gregoriańskie chóry z taneczną muzyką elektroniczną. Piosenki Enigmy pojawiły się ponad 50 razy na pierwszym miejscu światowych list przebojów. Sukcesy te stały się inspiracją dla wielu artystów i producentów, w tym dla znanego na całym świecie chóru Gregorian, który wykonuje współczesne popowe i rockowe utwory inspirowane gregoriańskim stylem.

Teraz zespół składający się z oryginalnych głosów Enigmy wykonuje największe hity grupy w ramach trasy koncertowej ”Original Enigma Voices". W programie znajduje się ponad 20 utworów z różnych albumów, w tym m.in.: "Return to Innocence", "Gravity of Love", "Mea Culpa", "Sadeness", "Principles of Lust", "7 Lives", "Many Faces", "The Rivers of Belief", "The Fall of Live of a Rebel Angel".