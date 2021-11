Ørganek roztacza mroczną wizję przyszłości Polski. Nowa płyta popularnego zespołu - „Na razie stoję, na razie patrzę”

FLESZ - Polska odchodzi do węgla Jest porozumienie

Założony w 2013 roku przez wokalistę i gitarzystę Tomasza Organka zespół szybko zdobył sobie wielką popularność. Jego specjalnością był garażowy rock w stylu takich gwiazd nurtu, jak The White Stripes czy The Black Keys. Do tej pory formacja nagrała trzy płyty, z których dwie pierwsze pokryły się platyną. Czy taki sam los spotka tę najnowsza?