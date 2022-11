Ørganek rozpali klub Studio. Popularny zespół rockowy wystąpi 20 listopada w Krakowie

Po dwóch platynowych wydawnictwach, „Na razie stoję, na razie patrzę” to album długo wyczekiwany, przede wszystkim ze względu na jego różnorodność stylistyczną, ale też i ważkość treści na nim zawartych. Oprócz typowych dla Ørganka tekstów o międzyludzkich relacjach, pojawiają się też wątki publicystyczne komentujące zjawiska społeczne w Polsce ostatnich lat.

Zespół poszerzył też znacznie swój zakres stylistyczny sięgając do post-punka oraz electro-popu, dla których bazą są analogowe brzmienia z lat 70 i 80. Jak powiedział Tomasz Organek: „Retro już nam nie wystarcza. Nie czas na wspominki, czas opowiadać o tym, co dzieje się tu i teraz, a do tego potrzebny jest współczesny język”.