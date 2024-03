Opowieści o kobietach z różnych stron Czarnego Lądu. Replika 18. edycji festiwalu AfryKamera od 5 kwietnia w Kinie Pod Baranami

Festiwal AfryKamera to pierwszy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej festiwal filmowy, który promuje kino afrykańskie, a także największa w Polsce impreza poświęcona kulturze kontynentu afrykańskiego. To interdyscyplinarne wydarzenie skupia szerokie środowisko ludzi zafascynowanych złożoną i wielobarwną kulturą Afryki. Festiwal istnieje już osiemnaście lat - od 2006 roku, co świadczy o jego powodzeniu wśród polskiej widowni.

Od 5 do 10 kwietnia (za wyjątkiem poniedziałku, 8 kwietnia) w Kinie Pod Baranami będą pokazywane wybrane filmy 18. edycji AfryKamery, która odbyła się w grudniu zeszłego roku. Wszystkie tytuły nawiązują do głównego tematu wydarzenia czyli hasła "Woman". W programie są poruszające opowieści o kobietach z różnych zakątków kontynentu oraz świetne filmy, których autorkami są afrykańskie reżyserki.

"Pokażemy filmy tworzone przez kobiety i o kobietach, wesprzemy debiutantki i docenimy artystki z dłuższym stażem. Chcemy głośno podkreślić role kobiet w kulturze i sztuce afrykańskiej oraz stworzyć bezpieczną strefę pełnej kobiecej energii, w której będziemy mówić o feminizmie, rozwoju i sile kobiet" - zapowiadają organizatorzy.