Opowieść o umieraniu na deskach Teatru Łaźnia Nowa. Premiera "Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję" Anna Piątkowska

Spektakl Mateusza Pakuły "Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję" to - przeniesiona na scenę - niezwykle szczera i poruszająca do bólu opowieść o umieraniu, dziennik odchodzenia chorego na raka trzustki ojca. - Nie byłem świadom, jak wiele jest osób, które mają podobne doświadczenie i że taka wypowiedź była bardzo oczekiwana, daje ulgę, wiele osób dzięki temu znajduje słowa na wyrażenie własnych uczuć i emocji. Okazuje się, że przestrzeń teatru prowokuje do dyskusji jeszcze bardziej niż literacka – mówi autor i reżyser. Tytuł 20 stycznia wchodzi na afisz Teatru Łaźnia Nowa.