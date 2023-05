Opowieść o mężczyznach we współczesnym świecie na scenie Starego Teatru

Pewnego ranka bohater budzi się z myślą, że nie jest już tak atrakcyjny dla swojej żony, jak powinien być. We wzroku żony dostrzega, że jest za gruby, co skłania go do pójścia na siłownię. Ten trop jednak do niczego dobrego nie prowadzi.

W innej scenie i w innej swojej odsłonie, podczas porannego spotkania z żoną Piotr dzieli się przeczuciem, że żona go zdradza. Nie ma żadnych dowodów, ale czuje, że coś jest nie tak. Zastanawia się, czy ta zdrada wynika z tego, że nie jest już atrakcyjny dla żony, czy stał się za mało męski? Może kobiety wcale nie chcą wrażliwych mężczyzn? Może powinien trzymać się dobrze znanych wzorców męskości?