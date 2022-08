Opowieść o konflikcie biologicznych instynktów z rodziną. "Głupcy" w kinach od 12 sierpnia

Największa od dziesięcioleci susza we Francji

Marlena i Tomasz są niekonwencjonalnym małżeństwem: ona ma 62 lata, a on jest od niej o 20 lat młodszy. Mimo to para wiedzie spokojny żywot w nadmorskiej miejscowości. Ich związek przeżywa wstrząs, gdy Marlena postanawia zaopiekować się chorym synem. Wtedy okazuje się, że małżonkowie funkcjonują w odkształconym świecie. Do ich domu położonego na wydmie niemal wdziera się woda – a potem natura „atakuje” bohaterów ze wszystkich stron.

W tej opowieści o biologiczności, więzach krwi, pierwotnych impulsach i ich czołowym zderzeniu ze społecznym konstruktem zwanym rodziną, wybujałe rośliny przejmują władzę nad wnętrzami, wzburzone morze huczy, a w pokoju przekrzykują się ludzie i ptaki. Co z tego wyniknie?