Opera Krakowska wystawi na Wawelu musical o Koperniku

"Choć Mikołaja Kopernik uważa się powszechnie za największego polskiego uczonego, pełny obraz jego dokonań i godna człowieka renesansu wszechstronność pozostają wciąż mało znane" - zapowiada swój najnowszy tytuł Opera Krakowska.

19 lutego 1473 roku w Toruniu przyszedł na świat Mikołaj Kopernik prawnik, urzędnik, dyplomata, lekarz, astronom, fizyk i filozof, jeden z największych uczonych swoich czasów. Rok 2023 obchodzony jest - w związku z rocznicą urodzin naukowca - jako rok Kopernika.

"Libretto musicalu odwołuje się do najważniejszych wydarzeń z życia Kopernika: studiów w Krakowie, Padwie i Bolonii, następnie posługi kanoniczej, praktyki lekarskiej i badań astronomicznych prowadzonych we Fromborku, wreszcie powstania i publikacji dzieła „De revolutionibus”. Nie zabraknie w nim również miejsca dla wątku intelektualnej i emocjonalnej relacji uczonego z Anną Schilling. Autorzy spektaklu chcą ukazać Mikołaja Kopernika nie tylko jako wybitnego astronoma, ale także otwartego i pełnego pasji człowieka. Nie chcemy zdejmować Kopernika z cokołu. Ale pozwolimy mu odłożyć na chwilę astrolabium i przemówić do nas językiem, który trafia do umysłów i do serc" – tłumaczą twórcy.