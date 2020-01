Opera Krakowska wita nowy rok koncertami w Kopalni Soli "Wieliczka"

W pierwszej części zabrzmią arcydzieła wiedeńskiej operetki, a całość otworzy pełen rozmachu „Walc cesarski” Johanna Straussa. Trasa muzycznej podróży do Wiednia belle epoque poprowadzi przez arcydzieła operetki pióra mistrzów gatunku, jak Franz Lehár („Twoim jest serce me” z „Krainy uśmiechu”), Emmerich Kalman („Ach jedź do Varasdin” z „Hrabiny Maricy”) czy Franz von Suppé (uwertura „Lekka kawaleria”).

W programie koncertu usłyszymy arię Kunegundy „Glitter And Be Gay” z musicalu „Kandyd” oraz „Tony’s Song” i „Tonight” ze słynnego „West Side Story” Bernsteina, a także doskonale wszystkim znany song „Gdybym był bogaty” ze „Skrzypka na dachu” Jerry’ego Bocka oraz kompozycję „All I Ask of You” z „Upiora w Operze” Webbera.

- W malowniczej scenerii zabytkowych podziemi Kopalni Soli „Wieliczka” wystąpią znani soliści krakowskiej sceny: Agnieszka Kuk, Katarzyna Oleś-Blacha, Jarosław Bielecki, Tomasz Kuk i Michał Kutnik oraz balet i Orkiestra Opery Krakowskiej, którą poprowadzi Tomasz Tokarczyk. Zapowiadają się niezapomniane i emocjonujące wieczory – zachęca Mariusz Ciupka, koordynator public relations

Opery Krakowskiej.

Koncerty noworoczne w Kopalni Soli „Wieliczka” odbędą się w najbliższy weekend - 4 i 5 stycznia o godz. 18. Bilety można kupić w kasach Kopalni Soli „Wieliczka” i Opery Krakowskiej.

WIDEO: Krótki wywiad