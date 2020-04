Oni postawią na milion! Szykuje się ciekawa rozgrywka ("Postaw na milion", patronat NaM)

"Postaw na milion" to teleturniej dla widzów o stalowych nerwach. Dwóch spokrewnionych ze sobą lub zaprzyjaźnionych graczy staje do gry jako drużyna. Na wstępie dostają 8 pytań, które dzielą ich od wyjścia ze studia z walizką pełną pieniędzy. Główną nagrodą jest milion złotych.

Paweł, z wykształcenia kulturoznawca, przez kilka miesięcy był aktorem w teatrzyku objazdowym dla dzieci. W wolnych chwilach szkicuje, maluje, głównie portrety. Kocha gotować. Jego ulubiona to kuchnia południowoamerykańska. W przyszłości chcieliby otworzyć wspólnie firmę animacyjno-podróżniczą.

Justyna studiowała w Szkocji, ponieważ jest tam jedna z najlepszych szkół projektowania krajobrazu w Europie. Potem potrzebowała zmiany i wyjechała do pracy do Meksyku. Justyna zawodowo zajmuje się permakulturą - projektuje ogrody naturalistyczne. Jej pasją jest taniec indyjski i klasyczny Bharata Nayama. W wieku 13 lat po obejrzeniu jednego z bollywoodzkich filmów zakochała się w tym tańcu i zaczęła się go uczyć. Była nawet w Indiach.

Basia marzy o podróżach. Do tej pory była w niewielu miejscach. Justyna chciałaby kupić duży teren, gdzie posadzi kukurydzę i zbuduje dom ze słomy lub z butelek.

