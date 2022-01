Omikron w Małopolsce. Nie żyją dwie osoby. To pierwsze ofiary wariantu Omikron w Polsce

Wariant omikron po raz pierwszy wykryto około dwóch miesięcy temu w Afryce. Według WHO to najszybciej rozprzestrzeniająca się mutacja SARS-CoV-2. Przypadki zakażenia omikronem potwierdzono już w 80 krajach, do Polski dotarł on w połowie grudnia.

Jak pokazują statystyki, omikron rozprzestrzenia się po Europie, wywołując niespotykane dotąd wzrosty zakażeń. Rekordy padają m.in. w Wielkiej Brytanii, we Francji oraz w Niemczech. Lekarze nie mają wątpliwości, że fala zbliża się także do Polski. Na ten moment w naszym kraju potwierdzono blisko 200 nowych przypadków tego wariantu. To wzrost o 7-8 proc. w ostatnich siedmiu dniach.

Zdaniem prof. Anny Boroń-Kaczmarskiej, specjalistki chorób zakaźnych z Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie, trudno jest ocenić, ilu zakażeń tym wariantem możemy spodziewać się w najbliższym czasie.