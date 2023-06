Ołtarz Wita Stwosza z europejskim Oscarem dziedzictwa kulturowego

- Nagroda Europa Nostra to szansa, by powiedzieć- urbi et orbi - o tym splocie ważnych elementów prowadzących do tego sukcesu. To nie jest tylko kwestia gospodarza bazyliki, troskliwego kustosza jakim jest ks. Dariusz Raś, ale splot całego systemu społecznej świadomości dziedzictwa jaki zbudowaliśmy przez dziesięciolecia w Krakowie. Pod tym względem Kraków jest naprawdę niezwykły: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków, polityka samorządu i cały wielki potencjał konserwatorski to wszystko, czym powinniśmy się pochwalić przed Europą – podkreślił prof. Jacek Purchla, wiceprezydent Europa Nostra.