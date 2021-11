Olejek różany – właściwości pielęgnacyjne i lecznicze. Czym różni się olejek z róży damasceńskiej od olejku z dzikiej róży i co zawiera?

Czym jest eteryczny olejek różany?

Olejek różany to produkt destylacji z parą wodną płatków róży damasceńskiej (Rosa damascena). We Francji olejek różany produkuje się z kwiatów róży stulistnej (Rosa centifolia) oraz z róży francuskiej (Rosa gallica). Ze względu na skomplikowaną i pracochłonną produkcję należy do najdroższych olejków eterycznych na świecie.

Do wyprodukowania kilograma olejku z róży damasceńskiej potrzeba aż pięciu ton płatków, które są zbierane ręcznie o poranku w nierozwiniętym stanie tylko raz do roku o poranku, a następnie przewożone do destylarni.

Róża damasceńska uprawiana jest w Bułgarii, Indiach, Turcji, Chinach oraz Rosji. Najlepszy pod względem jakościowym i aromatycznym jest olejek różany z Bułgarii, produkowany z płatków kwiatów rosnących w słynnej Dolinie Róż.

Aromatyczny olejek różany, znany też jako olejek z królowej kwiatów, to inaczej atar, a nazwa ta jest często wykorzystywana w krzyżówkach.