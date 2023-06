Okręt Kraków wypłynął w morze. Jest teraz szczególnie ważny, w kontekście napiętej sytuacji z Rosją

Przypomnijmy, że ORP „Kraków" jest okrętem projektu 767 (typ „Lublin", kod NATO: BAL-COM-11). Przystosowany jest do prowadzenia operacji amfibijnych, transportu żołnierzy i techniki wojskowej, transportu sprzętu, ewakuacji ludzi, a także do stawiania zagród minowych.

Jak już pisaliśmy: "Okręt zbudowany został w gdańskiej Stoczni Północnej. Głównym projektantem był mgr inż. Stanisław Keński. Stępkę położono 18 sierpnia 1988 r., okręt zwodowano 7 marca 1989 r.; matką chrzestną jest p. Krystyna Rafa. Banderę podniesiono 27 czerwca 1990 roku. Kraków traktuje okręt jako swego „ambasadora" na morzu, który nie tylko promuje Marynarkę Wojenną RP, ale także patronackie Miasto. Szczególnie propaguje się Kraków jako miasto turystyczne przy okazji wspólnych ćwiczeń prowadzonych z okrętami innych flot, wizyt ORP „Kraków" w zagranicznych portach, a także oficjalnych wizyt przyjmowanych na pokładzie okrętu. Przedstawiciele dowództwa okrętu uczestniczą w miejskich uroczystościach, a Miasto organizuje co roku pobyty krajoznawcze w Krakowie dla wyróżnionych marynarzy. Z kolei przedstawiciele Miasta uczestniczą w uroczystościach związanych z obchodami rocznicy podniesienia bandery. Miasto jest też fundatorem wyposażenia wnętrz, które nawiązuje do krakowskich tradycji i historii, dostarcza na pokład wydawnictwa i in. materiały związane z promocją Miasta i okrętu. ORP „Kraków" utrzymuje też kontakty z krakowskimi jednostkami wojskowymi: 5.batalionem dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera i 8. Bazą Lotnictwa Transportowego im. płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego".