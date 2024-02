Okazje z demobilu. Wojsko sprzedaje mikrobus, łódź, rower stacjonarny i narzędzia. Lutowy przetarg AMW w Krakowie

Zbliża się pierwszy w tym roku przetarg Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Wykaz pojazdów, przedmiotów i sprzętu już niepotrzebnego wojsku i oferowanego na przetargu liczy prawie 80 pozycji. Pośród najdroższych jest 13-letni samochód skoda octavia combi, którego cena wywoławcza wynosi 15,6 tys. złotych. Do "wzięcia" jest też np. mikrobus lublin, kosy spalinowe i nożyce do żywopłotu, a dla chcących na wiosnę popracować nad formą - zestaw do ćwiczeń z bieżnią i rowerami stacjonarnymi.

Wojsko szuka chętnych m.in. na trzy samochody ciężarowo-osobowe wysokiej mobilności HONKER 2000. Na liczniku mają od 79 tys. do prawie 150 tys. przejechanych kilometrów. Ich ceny wywoławcze wynoszą od 7,5 do 9,5 tys. złotych. Na nowego właściciela czeka też łódź wiosłowa Krystyna (cena wywoławcza 1,6 tys. zł) - wykonana z laminatu, bez widocznych uszkodzeń, ale brak jej wioseł. Jeśli chodzi o sprzęt do ćwiczeń, na przetarg trafił pakiet zawierający atlas, ławkę ze stojakiem do sztangi oraz ławkę skośną uniwersalną KETTLER (1 tys. zł), a także drugi zestaw - bieżnia elektryczna, rower magnetyczny i rower poziomy (3 tys. zł). Na przetarg trafiły dwie wiertarki stołowe - jedna wyprodukowana w 1978 r., druga - w 1985 (cena wywoławcza każdej z nich to 1,6 tys. zł). Przetarg AMW to także okazja, by zostać właścicielem maszyny krawieckiej ciężkiej elektrycznej MINERVA, do szycia skóry (waga: 25 kg, a cena wywoławcza 600 zł).

Do kupienia są dwie kozetki: do badań i do EKG (500 zł). Wojsko sprzedaje również unit stomatologiczny PROMATIC 1057 z kompresorem bezolejowym (1,2 tys. zł). Z ceną wywoławczą 6 tys. zł AMW oferuje pakiet zawierający sprzęt medyczny, w tym: dwa inhalatory tlenowe z wyposażeniem (rok produkcji 2008) , dwa elektrokardiografy (rok produkcji 2004), a także czujniki tlenu. W innym pakiecie można kupić m.in. wirówkę do ramion i wirówkę kończyn dolnych. Wojsko pozbywa się również stołu rehabilitacyjnego (800 zł).

Pakiet ze sprzętem kwaterunkowym, w którym są m.in. stoliki pod komputer, stoły szkolne, szafy na akta, szafa na odzież - trafił na przetarg z ceną wywoławczą 1,2 tys. złotych.

"Sprzęt oferowany/sprzedawany w przetargu jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Niesprawność oferowanego do sprzedaży sprzętu obejmuje swym zakresem, w szczególności: zniszczenia naturalne i eksploatacyjne, uszkodzenia, usterki, a także niekompletność podzespołów" - zastrzega AMW w ogłoszeniu o przetargu.

I tak np. mikrobus lublin ze stan licznika ponad 251 tys. km ma niesprawny hamulec zasadniczy drugiej osi. Do tego szyby boczne i tylna przedziału pasażerskiego są pomalowane na biało. Takie auto jest oferowane za 2,5 tys. zł. Z kolei kosy spalinowe husqvarna (cena wywoławcza każdej z nich to 800 zł) są niekompletne albo posiadają liczne otarcia. Ceny są atrakcyjne, a przy tym można zostać właścicielem m.in. specjalistycznego sprzętu, który miała na swoim wyposażeniu armia. Do kupienia na przetargu jest również np. drewno z wycinki, papier i tektura (wybrakowane mapy), złom, zużyte baterie i akumulatory ołowiowe. Potencjalni nabywcy przed złożeniem ofert mogą obejrzeć poszczególne pozycje przetargowe w miejscach ich składowania (w tym m.in. w Krakowie, Balicach, Rząsce, Bielsku-Białej, Bytomiu, Gliwicach, Zakopanem, Lublińcu, Kielcach) - od 5 do 7 lutego w godz. 10-13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe oraz złożenie pisemnej oferty. Chętni powinni składać oferty (można przesłać lub doręczyć) do 16 lutego do godz. 10 w Biurze Obsługi Klienta oddziału AMW przy ul. Montelupich 3 w Krakowie. Otwarcie ofert nastąpi tu 16 lutego o godz. 11.

Drożejące mieszkania w Polsce

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!