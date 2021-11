Ojcostwo przełożone na intymne piosenki. Igor Herbut z LemOna zaśpiewa w krakowskim klubie Studio

Na początku 2011 roku Igor Herbut wybrał się ze swoim kuzynem Adamem Horoszczakiem na casting do telewizyjnego talent-show „Must Be The Music”. Stojąc w kolejce na przesłuchanie dwaj młodzi Łemkowie poznali się z trzema podobnymi im Polakami. Od słowa do słowa – i postanowili założyć zespół. Dlatego podczas przesłuchań zaprezentowali się już pod nazwą LemOn. Igor wykonał łemkowską piosenkę „Litaj ptaszko”, która spodobała się jury. Potem grupa pokonała kolejne etapy i zwyciężyła w finale za sprawą kolejnego utworu tego rodzaju – „Dewiat”. To otworzyło LemOnowi wrota sławy.

- Program był tylko drogowskazem – to nie było tak, że po jego wygraniu nagle wpuszczono nas do pokoi ze złotymi klamkami i złotymi pisuarami w środku. Zwycięstwo otworzyło przed nami kilka dróg – ale to my sami musieliśmy wybrać, którą z nich podążymy. Trzeba było z wielu rzeczy zrezygnować i włożyć wiele pracy, aby ostatecznie odnieść sukces – tłumaczy nam Igor Herbut.