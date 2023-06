Ogromne zamieszanie w Teatrze Słowackiego. Marszałek planuje ogłoszenie konkursu na dyrektora

- Jeśli do tego konkursu dojdzie, zastanowimy się wspólnie, co dalej robimy. Nie mniej jednak nie mam wątpliwości, że ten konkurs jest zrobiony po to, bym go nie wygrał. Jednocześnie żaden sprawny menedżer ani wybitny artysta nie stanie do tego konkursu, staną ludzie wytypowani. To jest zemsta za to, że pan marszałek został uznany za cenzora – uważa obecny dyrektor.