Ogromne zainteresowanie Cracovia Maratonem. Zwiększony limit zgłoszeń dla uczestników kwietniowej imprezy

Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do 13 kwietnia lub do momentu osiągnięcia wspomnianego limitu zapisanych osób. Jeżeli zostaną wolne miejsca, zapisy będą jeszcze prowadzone w Biurze Zawodów – w dniach 21-22 kwietnia 2023 roku. Zapisy internetowe do 20. Cracovia Maraton prowadzone są TUTAJ.

Za ważne zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz uiszczenie opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty niezwłocznie po rejestracji, zgłoszenie uważa się za nieważne.

W biegu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 23 kwietnia 2023 roku ukończą 18 lat.