Ogromne korki na zakopiance. Turyści jadą do domów [ZDJĘCIA]

W święta na zakopiance i drogach Podhala kierowcy nie napotykali na problemy, gdyż... praktycznie nie było ruchu. Powroty po świętach zaplanowano najwidoczniej na piątek. Od samego rana zakopianka od stolicy Podhala, aż do Lubnia praktycznie stoi. Korki pojawiają się co kilka kilometrów, kierowcy hamują do zera.

W drugą stronę ruch przed południem był znacznie mniejszy, jednak przy dojeździe do Klikuszowej, a przede wszystkim Zakopanego, kierowcy musieli swoje odstać.