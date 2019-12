Wielkie korki na obwodnicy Krakowa - alarmują czytelnicy. "Hamowanie do zera" - piszą kierowcy. Przejazd obwodnicą Krakowa od Modlniczki przez Balice aż do zakopianki napsuje mocno życie kierowcom. Miejscami samochody wręcz się zatrzymują. Policja nie informuje o zderzeniach, które przyczyniłyby się do powstania zatorów. Korek ma przeszło 15 kilometrów długości.