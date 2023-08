Ogrom cierpień ze strony dwóch totalitarnych systemów. 1 września na ekrany kin trafi film "Raport Pileckiego"

Na pomysł filmu o legendarnym żołnierzu Armii Krajowej wpadł Leszek Wosiewicz. Ceniony reżyser takich artystycznych filmów, jak „Rozdroże Cafe” czy „Kroniki domowe”, jest wielkim fascynatem postaci rotmistrza Pileckiego. Zainteresował więc swym projektem producentów – Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie oraz Telewizję Polską. Swoje finansowe wsparcie dla przygotowanego projektu przeznaczył również Polski Instytut Sztuki Filmowej, Polska Fundacja Narodowa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prace nad filmem rozpoczęły się w połowie minionej dekady. Wosiewicz zgromadził gigantyczny materiał faktograficzny i zamienił go w scenariusz przyszłej produkcji. Zanim wystartowały zdjęcia, rozpoczęto szycie kostiumów i budowanie scenografii. Pod Warszawą powstała szeroko zakrojona replika baraków niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Wszystko po to, aby opowiedzieć o losach rotmistrza Pileckiego z odpowiednim rozmachem. W sumie przeznaczono na film aż 38 milionów złotych, co czyni go jednym z najdroższych w historii polskiej kinematografii.