Ogródek jordanowski w Bieńczycach w Krakowie już niedługo przejdzie zmiany. ZZM planuje utworzyć tam ogród baśniowy

- Elementy zabawowe będą nawiązywały do rycerskiej krainy pełnej walecznych zuchów i prawdziwych księżniczek. Pojawi się zestaw warowni rycerskiej z wieżami, linami, ścianką wspinaczkową, mostem oraz zjeżdżalniami. Nie zabraknie bujaka: rycerza i konia rycerskiego, huśtawki wagowej ważka, równoważni, bocianiego gniazda, huśtawki wahadłowej, deski surfingowej, trampoliny, gry geometrycznej, kolorowego domku czy obrotowej wieży do wspinaczki. W ogródku zamontowane zostaną również urządzenia siłowni zewnętrznej – orbitrek, stepper, twister, koło TAI-CHI i biegacz - wylicza Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Urządzenia dostosowane do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami

Co z zielenią?

We wschodniej części terenu projekt zakłada, by powstała strefa relaksu. Zostanie tam nasadzona nowa trawa i byliny, a także będą dosadzane krzewy w północnej części terenu. Istniejący już drzewostan został wcielony w nowo projektowane zagospodarowanie terenu, które uzupełnia go o dodatkową roślinność. Doborem gatunkowym nawiązano do istniejącej roślinności oraz zaplanowano naturalistyczne nasadzenia zieleni. We wschodniej części opracowania przy alejkach zaplanowano rozległe rabaty wypełnione trawami ozdobnymi oraz mieszankami bylin z wykorzystaniem różnorodnych gatunków.