Ogród świateł, park iluminacji: sezon 2023 zaraz się zacznie! Sprawdźcie terminy otwarcia i ceny biletów w waszym mieście Redakcja

Ogród świateł lub park iluminacji to prawdziwie magiczne miejsce i jedna z ulubionych atrakcji Polek i Polaków w sezonie jesienno-zimowym. Trudno o lepszy pomysł na rodzinną wycieczkę niż odwiedziny w jednym z rozświetlonych, przypominających bajkę lub sen ogrodów, pełnym multimedialnych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Gdzie znajduje się najbliższy was ogród świateł albo park iluminacji, kiedy zostanie otwarty, ile kosztują bilety? Zajrzyjcie do naszego przewodnika. Prezentujemy listę magicznych ogrodów w całej Polsce na jesień i zimę 2023-2024.