Ograniczajmy ruch, ale nie podwyżkami cen biletów. Felieton Piotra Tymczaka

Zamiast tego prezydent i jego podwładni chcą aby bilety MPK były droższe. Kraków to już aglomeracja. Wielu z nas mieszka poza granicami miasta.

Aż się też prosi, byśmy mieli gdzie parkować na obrzeżach miasta, ale parkingów park and drive jak nie było tak nie ma i nic nie wskazuje, że takie powstaną w najbliższej przyszłości. Pozostaje więc pchać się do centrum.

Tyle, że z każdym rokiem rośnie liczba pojazdów. W 800-tysięcznym mieście zarejestrowanych jest już ich ponad 630 tysięcy. To jasne, że nie zmieszczą się wszystkie na krakowskich drogach, nie tylko na wąskich uliczkach w centrum ale też tych osiedlowych.

W obrębie Plant i na Kazimierzu obowiązuje strefa ograniczonego ruchu, do której mogą wjeżdżać mieszkańcy i upoważnione pojazdy. To jednak za mało, bowiem korki tworzą się w pozostałych częściach miasta. To powoduje ogromny dyskomfort życia z powodu hałasu, a także przyczynia się do powstawania smogu, z którym miasto walczy ponoć od lat.