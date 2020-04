Ogólnopolska akcja "Wiersze w mieście" promuje w internecie współczesną poezję

Organizatorzy akcji od początku chcieli, by w tym roku nośnikiem poetyckich treści mówiących o sytuacji planety był dźwięk. Zamierzano więc sprawić, by takie przestrzenie kultury, jak kawiarnie, księgarnie czy biblioteki, wypełniły się głosami lektorów czytających poezję. Ale okoliczności walki z pandemią i konieczność domowej izolacji sprawiły, że formuła akcji zmieniła się. Twórcom

„Wierszy w mieście” zależy, by głos poetek i poetów z 19 europejskich krajów przekroczył nie tylko te prawdziwe, ale też wirtualne granice i dotarł do publiczności w każdej polskiej miejscowości.

Dlatego poezja wybrzmi pełną mocą, m.in. za pośrednictwem internetowych kanałów oraz mediów społecznościowych. W akcję zaangażowali się przedstawiciele świata kultury i sztuki, organizatorzy wydarzeń. To oni, z powodu koronawirusowej kwarantanny, zostali zmuszeni do odwołania swoich przedsięwzięć, ale jednocześnie doskonale wiedzą i pozwalają wszystkim odczuć, że to właśnie kultura jest tym, co pomaga tę sytuację przetrwać. Do tego grona dołączą także blogerzy, miłośnicy poezji, literatury i ekologii skupieni wokół popularnych grup w social mediach.