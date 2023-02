Oficjalnie. Wisła Kraków wypożyczyła pomocnika z Realu Saragossa

Wisła ubiła dobry interes, na razie przynajmniej na papierze, bo na boisku Igbekeme będzie musiał jeszcze potwierdzić swoją wartość. Fakty są jednak takie, że „Biała Gwiazda” pozyskała 27-letniego, doświadczonego zawodnika z dobrym CV jak na I-ligowe realia. W dodatku krakowskiego klubu ten transfer nie będzie dużo kosztował. Udało się wypracować z Realem Saragossa takie warunki, że to klub z Hiszpanii będzie ponosił większą część kosztów utrzymania tego piłkarza. Wisła ma być natomiast miejscem, gdzie Igbekeme będzie miał możliwość regularnej gry.

Przypomnijmy, że James Igbekeme w europejskim futbolu zaistniał najpierw w Portugalii, gdzie był zawodnikiem GB Ribeirao, a następnie Oliveirense i Gil Vincente. Z tego ostatniego klubu trafił latem 2018 roku do Saragossy. Na zapleczu La Liga grał naprawdę dużo, w trzech sezonach notując regularnie po kilkadziesiąt występów. To zaowocowało wypożyczeniem do MLS, gdzie w barwach Columbus Crew zaliczył w 2022 roku 23 występy. Zimą Nigeryjczyk, liczący 27 lat wrócił jednak do Hiszpanii, gdzie miał małe szanse na występy w Realu Saragossa. Stąd pomysł na wypożyczenie do Wisły.