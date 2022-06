Oficjalnie. Stefan Savić i Gieorgij Żukow odchodzą z Wisły Kraków

Żukow występował w Wiśle od stycznia 2020 roku. Kazach z belgijskim paszportem był do wzięcia jako wolny zawodnik, co uznano w Krakowie za okazję. Początkowo rzeczywiście sporo wnosił do gry drużyny, ale z biegiem czasu było coraz gorzej. W minionym sezonie stał się wręcz zawodnikiem rezerwowym (końcowy bilans w Wiśle: 60 meczów, 1 bramka, 4 asysty).

Na początku czerwca media w Kazachstanie informowały, że nowym klubem Żukowa będzie chiński Wuhan FC, ten sam, w którym występuje inny były wiślak - Felicio Brown Forbes.

Savić dołączył do Wisły pół roku później. Skrzydłowy z Austrii miał lepsze i gorsze momenty, ale bilans jego osiągnięć przy Reymonta też nie jest zachwycający (3 gole i 4 asysty w 27 meczach minionego sezonu, łącznie: 55 spotkań, 5 bramek, 8 asyst). Nieoczekiwanie odżył wiosną po przejęciu drużyny przez Jerzego Brzęczka i był widziany przez szkoleniowca w składzie I-ligowego zespołu (w ostatnim sparingu ze Stalą Mielec zdobył nawet gola), ale 28-letni piłkarz nie był zainteresowany przedłużaniem kontraktu po spadku z ekstraklasy na dużo gorszych warunkach.