Oficjalnie! Angel Rodado piłkarzem Wisły Kraków

Praktycznie od początku, gdy zostało otwarte okno transferowe trener Jerzy Brzęczek podkreślał, że nie chce jakiegokolwiek napastnika, tylko takiego, który autentycznie wzmocni jego zespół. Numerem jeden na liście był Rodado, który znajdował się na celowniku Wisły, gdy ta grała jeszcze w ekstraklasie i nawet gdyby w niej pozostała, w Krakowie czyniliby starania, żeby sprowadzić tego piłkarza. A choć do spadku jednak doszło, Brzęczek nie rezygnował z pozyskania Rodado. Trwało to długo, kibice irytowali się zapewnieniami trenera Wisły, który raz mówił, że jest bardzo blisko, innym razem, że sprawa się oddaliła i trzeba jeszcze poczekać. Tak to już jednak przy transferach jest, nie wszystko można przewidzieć, a Brzęczek po części płacił za to, że chciał być szczery stosunku do kibiców i dziennikarzy. Mógł przecież rzucić jaką prostą formułkę o tym, że Wisła szuka napastnika, a jak znajdzie, to o tym poinformuje. Zdecydował się na inną strategię, ile mógł, tyle mówił i naraził się na krytykę, a momentami nawet na hejt. Koniec końców to jednak Brzęczek może w tym momencie triumfować, bo sprowadził tego napastnika, którego chciał. Inna sprawa, że przy żadnym transferze nie ma gwarancji, że wszystko się sprawdzi. Na Angelu Rodado będzie teraz spoczywać duża odpowiedzialność, żeby sprostać oczekiwaniom.