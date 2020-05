Oferta ze stacji bp dostępna w Uber Eats!

Polacy w coraz większym stopniu oczekują nieograniczonego dostępu do niezbędnych usług i zakupów, bez konieczności wychodzenia z domu i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Teraz wybrane artykuły z oferty kawiarni Wild Bean Café będzie można zamówić z dostawą do domu, ze stacji bp w Krakowie, zgodnie ze wszystkimi standardami bezpieczeństwa i higieny. W najbliższych dniach oferta zostanie rozszerzona o produkty ze sklepów bp w Krakowie.

Aby zamówić dostawę produktów z Wild Bean Café, użytkownicy będą musieli pobrać aplikację Uber Eats lub skorzystać ze strony internetowej Uber Eats i złożyć zamówienie w jednej ze stacji wymienionych na liście. Nie obowiązuje minimalna wartość koszyka, a opłata za dostawę wynosi od 5,99 do 9,99 w zależności od odległości. Proces dostawy można łatwo prześledzić od początku do końca i trwa on około 30 minut.

Najwyższe standardy z dostawą pod same drzwi

W dobie zaostrzonych regulacji dotyczących zdrowia, bezpieczeństwo przygotowania potraw jest najważniejsze. Dlatego dostawy są realizowane z dbałością o bezpieczeństwo.

W związku z epidemią koronawirusa Uber Eats wdrożyło szereg inicjatyw m.in.: bezkontaktowe dostawy, w których zamówienia zostawiane są pod drzwiami lub zgodnie z instrukcją użytkownika, zwrot kosztów za środki ochrony osobistej dla kurierów (np. płyny dezynfekujące, rękawiczki lub maski) oraz przekazywanie wyczerpujących informacji i porad dotyczących zaleceń sanitarnych wszystkim użytkownikom platformy. Firma bp także działa według bardzo wysokich standardów bezpieczeństwa, a ponadto obecnie wdrożonych zostało szereg dodatkowych procedur. Firma ma doświadczenie w tym względzie, gdyż jako jedna z pierwszych w Polsce wdrożyła w swoim biznesie gastronomicznym reguły HACCP, czyli standardy bezpieczeństwa stosowane... na statkach kosmicznych.

Wspólna oferta bp i Uber Eats to pierwsza tego typu współpraca na polskim rynku, a bp to pierwsza firma paliwowa w Polsce, która wprowadza domowe dostawy sklepowe i gastronomiczne.