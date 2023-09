Oferowali w internecie fałszywe miejsca noclegowe. Wpadli w ręce policji

Podczas zatrzymań funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt komputerowy oraz nośniki teleinformatyczne.

Łącznie w sprawie przedstawiono siedmiu osobom 422 zarzuty, w tym zarzuty dot. zorganizowanej grupy przestępczej, oszustw i prania pieniędzy.

Policja ustaliła, że dotyczą one 212 osób, które zostały pokrzywdzone.

"Sprawcy zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Krakowie, gdzie zostali przesłuchani. Wobec trzech z nich Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Krakowie wniosek o tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, do którego sąd się przychylił" - informuje Policja.

Podejrzanym grozi kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

W związku ze sprawą, Policja apeluje o czujność podczas rezerwacji miejsc noclegowych:

"Sprawdźmy, czy istnieje podany adres, ponieważ zdarza się, że ogłoszenie dotyczy ulicy, bądź adresu, którego nie ma. Tutaj pomocne mogą się okazać narzędzia internetowe umożliwiające lokalizację adresu".