Odwiedź warsztat św. Mikołaja! Świąteczna Fabryka Prezentów w ICE Kraków w sobotę 17 grudnia

Świąteczna Fabryka Prezentów to wydarzenie skierowane do dzieci i rodzin, organizowane w ramach projektu Kids in Kraków z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Podczas serii warsztatów najmłodsi sami wykonają świąteczne prezenty. Nie zabraknie też okazji do poszukiwania, odkrywania i utrwalania lokalnych tradycji oraz poszerzania wiedzy o kulturze małej ojczyzny.

Magia Świąt – Wianki Bożonarodzeniowe

godz. 10.30 i 12.30

Podczas spotkania warsztatowego najmłodsi pod okiem instruktora stworzą wianki bożonarodzeniowe. Na początku zajęć dzieci zapoznają się z materiałem pochodzenia roślinnego, a następnie z techniką tworzenia wianków. Prowadzenie: Just in Nature – Warsztaty dla Dzieci – Mali Ogrodnicy. Wiek: 4+.

Święta, święta (użyteczne śmieci)

godz. 10, 12 i 14

W okresie przedświątecznym jesteśmy zalewani milionami ofert tandetnych ozdób choinkowych. Czy naprawdę tradycją były „tony” plastiku na naszych choinkach? Podczas warsztatów dzieci dowiedzą się: jakie są tradycje świąteczne, jak wykonać ekologiczne ozdoby choinkowe, jak wykonać ozdoby ze starych przedmiotów, czym jest upcycling. Prowadzenie: Eko-Chatka. Wiek: 3-10 lat.