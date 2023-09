Odpust w sanktuarium w Mogile. W tę niedzielę będzie łatwiej dojechać komunikacją miejską

Odpust w sanktuarium w krakowskiej Mogile trwa od 14 września. Uroczystej mszy św. w główny dzień odpustu - czyli w niedzielę (17 września) - sprawowanej na ołtarzu polowym w ogrodzie klasztornym o godz. 11 będzie przewodniczył oraz wygłosi podczas niej homilię abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski obrządku łacińskiego.

Zakończenie odpustu nastąpi w czwartek, 21 września. O godz. 18 zostanie odprawiona msza św., a po niej zaplanowana jest procesja eucharystyczna na placu przed bazyliką.

"Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w naszym sanktuarium Krzyża Świętego w czasie odpustowym" - zachęcają cystersi z Mogiły.

W niedzielę wierni będą mieli ułatwiony dojazd miejską komunikacją do opactwa w Mogile. Oto zaplanowane zmiany:

* linia tramwajowa nr 16 (trasa: Mistrzejowice - Bardosa)

- zostanie ona dodatkowo uruchomiona i będzie kursować według specjalnego rozkładu jazdy, w godzinach ok. 7-20 z częstotliwością co 20 minut (do około godz. 9 co 30 minut).