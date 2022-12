Odpocznij po świętach. Zobacz, gdzie i jak można spędzić wolny czas

Coraz większą popularnością cieszą się urlopy okołoświąteczne. Zima to wyjątkowy czas, by naładować baterie i odpocząć od dnia codziennego. Zobacz, gdzie warto spędzić czas – aktywnie lub leniwie – tak jak lubisz!

Wyjazd, a może wyjątkowy dzień w SPA? Szalona impreza czy leniwie spędzony czas w gabinecie masażu? A może pyszne śniadanie nieopodal Rynku? Całe szczęście atrakcji w naszym regionie nie brakuje i poświąteczny czas można zaplanować tak, by cieszyć się chwilą.

Camellia Studio Masażu

Jeżeli chcesz naładować baterie po świątecznym zamieszaniu, warto zrobić coś tylko dla siebie! Masaż to będzie strzał w 10! W centrum Krakowa, przy ulicy Karmelickiej 15/5 znajdziecie studio masażu Camellia. Do wybory są tu masaże lecznicze i relaksacyjne. Każdy masaż poprzedzony jest wywiadem, aby dopasować zabieg do indywidualnych potrzeb. Masaż pleców, karku czy ramion lub masaż tkanek głębokich, masaż klasyczny, sportowy czy bańką chińską – wybór jest ogromny, a doświadczeni terapeuci z pewno pomogą wybrać odpowiedni.

W studiu masażu Camellia pracują doświadczone masażystki, które doskonale wiedzą jaki zabieg będzie w danej chwili odpowiedni.

Jeżeli chcesz więc odpocząć po świętach i naładować baterie na przyszły rok - studiu masażu Camellia będzie dla Ciebie odpowiednim miejscem. Urlop to świetny czas na regenerację! pixabay

Xcusive Event

Planując wycieczki coraz częściej dbamy o zapewnienie sobie atrakcji. To jednak ogrom pracy, której... nie musisz wykonywać sam! Xclusive Event to licencjonowana agencja, która w oparciu o twoje potrzeby przygotuje pełen radości plan wycieczki po Krakowie. Zwiedzanie, imprezy taneczne, urodzinowe, paintball, karting, offroad, escape room, bowling - to i jeszcze więcej czeka na Ciebie z Xclusive Event.

Shaan Ti – pracownia masażu holistycznego

Napięcia i stres – masaż holistycznego doskonale sobie z tym poradzi. Jeżeli więc czujecie się zmęczenie, chcecie się zregenerować - Shaan Ti – pracownia masażu holistycznego przy ulicy Zielony Most 6 w krakowskich Bronowicach to świetny pomysł. Pracownia masażu holistycznego to przestrzeń w której odprężysz ciało, uwolnisz się od napięć i spotkasz się ze sobą. Holistyczne podejście do ciała to podejście całościowe, które pomaga zachować równowagę pomiędzy ciałem a duchem, powoduje że nasz organizm funkcjonuje w pełni efektywnie i harmonijnie.

Arena Mocy

Masz w sobie dużo energii? Chcesz aktywnie spędzić czas? Arena mocy to miejsce dla Ciebie! To największe pole paintballowe w Polsce! Znajduje się tylko 20 minut jazdy od Krakowa – w Sierakowie koło Dobczyc.

Pole paintballowe Arena Mocy zaprasza wszystkich, którzy chcą chwycić do rąk profesjonalny sprzęt i poczuć się jak komandosi, aktywnie spędzić czas, rozładować stres lub po prostu dobrze się bawić. Można spędzić cały dzień w Ośrodku Agroturystycznym Arena Mocy i czuć niedosyt, że nie skorzystało się z wszystkich atrakcji. Tych bowiem przewidziano sporo i to dla ludzi w różnym wieku lub o różnych potrzebach i celach odwiedzenia tego miejsca.

Dzieci, paczka znajomych, a nawet 150 osób, które od poniedziałku do piątku dzieli z sobą wspólny biurowiec firmy, może skorzystać z zaplecza, przeżywać przygodę życia i dobrze się bawić.

Co ważne – w tym roku w Arenie mocny organizują zimowisko - ferie zimowe z zajęciami przygotowanymi specjalnie pod grupę wiekową 7-12 lat. Idea wykorzystania terenu na którym położona jest Arena Mocy do zajęć terenowych survivalowych prowadzonych przez specjalistów w tej dziedzinie. Na Arenie Mocy jest zawsze czyste powietrze. Zahartuj i przewietrz swoje dziecko w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach. Szalony paintball? Dlaczego nie! pixabay

Gabinet SanBao

Przy ulicy Królewskiej 51 w Krakowie zlokalizowany jest gabinet SanBao Małgorzaty Ładeckiej. Zdobyła swoje kwalifikacje po ukończeniu licznych kursów z zakresu medycyny i dietetyki chińskiej, masażu TUI NA oraz masażu meridianowo-akupunkturowego AMM . Uzyskała dyplom Terapeuty AMM wydany przez TAO – niemiecką Organizację Kształcenia Terapeutów. Ukończyła również 3-letnią szkołę akupunktury i medycyny chińskiej w Instytucie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Medycyny Integracyjnej w Krakowie. Jeżeli jesteś przemęczony, w pracy poddawany presji czasu i stresu, prowadzisz siedzący tryb życia lub Potrzebujesz regeneracji albo Cierpisz na bóle pleców i karku to gabinet SanBao jest dla Ciebie!

MEwa Masaż Ewa Klimek

Kolejna propozycja dla osób, które chcą się zrelaksować. Gabinet MEwa Masaż Ewa Klimek zlokalizowany jest w Krakowie przy ulicy Przewóz 34. O popularności i efektywności masaży świadczą pozytywne opinie zadowolonych klientów. „Z głębi serca polecam wszystkim masaż u Pani Ewy. Już po pierwszej wizycie ból pleców zniknął”, „Magiczne ręce Ewy potrafią zrelaksować, odprężyć ale także leczyć. Niesamowita atmosfera i pełen profesjonalizm sprawiają że na masaż wraca się z ogromną przyjemnością” - to tylko niektóre z pozytywnych opinii. Jeżeli więc szukasz sprawdzonego masażysty – zadzwoń i umów się na wizytę.

Pracownia Tkanek Miękkich - Masaże Mobilne

Marzy Ci się masaż, ale nie chcesz ruszać się z ciepłego domu? Nic straconego! Pracownia Tkanek Miękkich - Masaże Mobilne to profesjonalne zabiegi masaży w formie dojazdu do klienta na terenie Krakowa. W ofercie znajdziemy m.in. masaże: gorącymi kamieniami, świecą aromaterapeutyczną, modelujący, leczniczy, bańką chińska, czy relaksacyjny. I to wszystko w domowym zaciszu!

Betula – centrum masażu

Zespół Centrum Masażu Betula to specjaliści od masaży leczniczych, relaksacyjnych, drenażu limfatycznego i innych dziedzin masażu i fizjoterapii. Gabinet znajduje się w Krakowie, w dzielnicy Wola Duchacka, pod adresem Pszenna 5. Do wyboru jest prawie 30 masaży, a profesjonalny zespół podpowie, który najlepiej wybrać. W ofercie są m.in. masaże dla kobiet w ciązy, czy po porodzie lub zamykający rozstępy. Są też masaże

YASUMI

Sieć gabinetów profesjonalnej pielęgnacji twarzy i ciała YASUMI powstała z myślą o osobach, które cenią piękny wygląd i dobre samopoczucie. W języku japońskim „yasumi” oznacza relaks, wakacje i właśnie dlatego w sieci YASUMI szereg oferowanych zabiegów ma charakter rytuałów, podczas których kosmetolodzy i fizjoterapeuci skutecznie dbają o ciało, stan ducha i ukojenie zmysłów.

Każdy gabinet YASUMI oferuje szeroki wachlarz zabiegów pielęgnacyjnych twarzy – oczyszczających, nawilżających, złuszczających, liftingujących i przeciwzmarszczkowych, pielęgnujących i modelujących sylwetkę, a także relaksacyjnych. W Krakowie gabinet znajduje się Kraków przy ulicy Bobrzynskiego 37.

Gabinet MDN Masaż Dietetyka i Naturoterapia

Gabinet prowadzi Monika Michalska – doświadczona masażystka i dietetyczka. Jej celem było stworzenie miejsca, które kompleksowo zajmie się waszym dobrym samopoczuciem, procesem powrotu do zdrowia i profilaktyką chorób. Udało się! Gabinet przy ulicy Bieżanowskiej 88 to miejsce wyjątkowe, chętnie odwiedzane. Pani Monika oferuje też usługi z dojazdem do klienta. Masaż jest dobry na wszystko! pixabay

Piękno od natury

Piękno od natury przy ulicy Dwernickiego w Krakowie to wyjątkowe miejsce, w którym wejdziesz w stan głębokiego relaksu, odprężenia, zadbasz o swoje zdrowie i urodę. „Zoga face”, hinduski masaż głowy, miotonizujący masaż twarzy, leczniczy masaż pleców – to tylko niektóre z zabiegów. Gabinet prowadzi Karolina Dziadosz- dyplomowana masażystka, refleksolog oraz terapeutka Zoga Face. W swojej pracy skupia się głównie na górnej części ciała oraz stopach, ponieważ uważa, że właśnie te miejsca są najbardziej obciążone stresem, codziennym życiem, pędem życia oraz niewłaściwymi pozycjami podczas pracy i nie tylko. Pracując w tych partiach ciała wpływamy na cały organizm fizycznie i emocjonalnie.

Arkadia Ciała. Masaż i refleksjologia

Arkadia Ciała to przy al. Kijowskiej 64/3 w Krakowie to kameralne studio oferujące szeroki wachlarz usług z zakresu masażu i refleksologii. Jest to miejsce pełne zieleni w którym można doświadczać chwili wytchnienia i relaksu jak również otrzymać profesjonale wsparcie przy różnych dolegliwościach bólowych. Szczególnie polecane zabiegi refleksologii stóp, rąk oraz twarzy i głowy pobudzają procesy samonaprawcze organizmu i wspierają jego dążenie do zdrowia, natomiast hawajskie masaże Lomi Lomi za sprawą dotyku pełnego szacunku, uważności i troski w niezapomniany sposób zadbają o harmonię Twojego ciała, umysłu i ducha. Studio oferuje również usługi, które w naturalny sposób wspierają jakość i zdrowie skóry oraz wszelkie formy masaży wpływających na poprawę kondycji fizycznej i niwelowania bólu różnego pochodzenia.

New Age Massage

„Poprzez masaż do zdrowia i piekna”. Oto dewiza gabinetu New Age Massage przy ulicy Felicjanek 27 w Krakowie.

A czy wiesz,że odpowiedni masaż skóry zwiększa wchłanianie Twojej pielęgnacji?

I mowa tu o kremach, serum, olejkach… Ale to nie jedyne działanie! Odpowiednia sekwencja ruchów pobudzi krążenie, odżywi, usprawni przepływ limfatyczny.

I co dla nas kobiet zasadnicze i najważniejsze taki masaż, a de facto automasaż, wykonywany regularnie (!) ma działanie liftingujące, czyli ujędrniające. Wykonujcie go jak najczęściej! A gdy połączycie to z zabiegami w NEW AGE massage & skin therapy to jesteście w stanie “zatrzymać czas” na dłuuuugo! Leniwa kawa w zimowy poranek? Dlaczego nie! pixabay

Szalej Cafe