"Odmrażanie" kultury. Do kina, ale tylko w plenerze

Jak poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach trzeciego etapu odmrażania gospodarki, dopuszczone do działalności zostają kina plenerowe i samochodowe. Działalność wznawiają także plany filmowe. Oczywiście, z uwzględnieniem rygorów sanitarnych.

"Widzowie powinni przed, w trakcie, jak również po pokazie, pozostawać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu. Wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie kina, w tym również w ramach gastronomii, o ile będą dozwolone, mogą być dostarczane do pojazdu wyłącznie przez obsługę kina bez możliwości opuszczenia pojazdu przez widzów, którzy równocześnie powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem. W przypadku kin samochodowych do udziału w pokazach dopuszczalne mogą być tylko samochody osobowe" - precyzuje zasady działania kin plenerowych MKiDN.